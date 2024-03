Ricky Martin recuerda el día en el que conoció a Madonna

Madonna es considerada una de las figuras más importantes en la industria musical a nivel mundial, y prueba de ello es la gran cantidad de artistas de todos los géneros y nacionalidades que han caído rendidos ante su talento y trayectoria, como es el caso de Ricky Martin .

Durante la reciente entrevista que le concedió al programa Live! with Kelly and Michael, el intérprete pueroriqueño recordó el instante que vivió cuando conoció en persona a Madonna, con quien no sólo intercambió algunas palabras, sino que consiguió una colaboración musical.