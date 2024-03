Se cumplen 10 años de la icónica selfie de Ellen Degeneres en los Oscar

Meryl Streep

La veterana actriz rompió su propio récord en 2014 al obtener su 18ª nominación al Óscar por "August: Osage County". Desde entonces, ha sumado otras dos nominaciones por "Florence Foster Jenkins" y "The Post", y ha ganado un Globo de Oro por "The Iron Lady". También ha participado en películas como "Into the Woods", "The Devil Wears Prada 2", "Mamma Mia! Here We Go Again" y "Little Women". Además, ha protagonizado la exitosa serie de HBO "Big Little Lies" junto a Nicole Kidman y Reese Witherspoon. Streep sigue siendo una de las actrices más respetadas y admiradas de Hollywood.

Mery Streep (Getty Images)

Jared Leto

El músico y actor ganó el Óscar como actor de reparto en 2014 por su papel de un transexual con sida en "Dallas Buyers Club". Desde entonces, ha alternado entre papeles en películas como "Suicide Squad", donde interpretó al Joker, "Blade Runner 2049" y "The Little Things", y su carrera musical con su banda de rock 30 Seconds to Mars. En 2024, opta de nuevo al Óscar por su transformación física en "House of Gucci", donde da vida a Paolo Gucci, el sobrino del fundador de la famosa firma de moda.

Jared Leto (Getty Images)

Angelina Jolie

La actriz y directora ha tenido una década marcada por su divorcio de Brad Pitt, con quien se casó en 2014 tras casi una década de relación y seis hijos en común. La pareja se separó en 2016 y desde entonces ha estado envuelta en varias batallas legales por la custodia de sus hijos y el reparto de sus bienes. Jolie ha seguido trabajando en el cine, tanto delante como detrás de las cámaras, en películas como "Maleficent", "By the Sea", "First They Killed My Father" y "Those Who Wish Me Dead". También ha continuado con su labor humanitaria como embajadora de buena voluntad de la ONU.

Angelina Jolie (Getty Images)

Brad Pitt

El actor y productor también ha vivido una década complicada por su divorcio de Angelina Jolie, que le ha llevado a enfrentarse a acusaciones de maltrato, alcoholismo y adicción a las drogas. Pitt ha negado estas acusaciones y ha buscado ayuda profesional para superar sus problemas. En el plano profesional, Pitt ha seguido triunfando en el cine, tanto como actor como productor. En 2020, ganó el Óscar como actor de reparto por "Once Upon a Time in Hollywood", y como productor ha estado detrás de películas como "12 Years a Slave", "The Big Short" y "Moonlight".

Brad Pitt (Getty Images)

Julia Roberts

La actriz, conocida como la "novia de América", ha mantenido un perfil más bajo en los últimos años, aunque ha seguido trabajando en el cine y la televisión. En 2014, estaba nominada al Óscar como actriz de reparto por "August: Osage County". Desde entonces, ha participado en películas como "Money Monster", "Wonder" y "Ben Is Back". También ha protagonizado la serie de Amazon Prime Video "Homecoming", por la que fue nominada al Globo de Oro. Roberts está casada desde 2002 con el camarógrafo Daniel Moder, con quien tiene tres hijos.

Julia Roberts. (Getty Images)

Jennifer Lawrence

La actriz, que en 2014 estaba nominada al Óscar como actriz de reparto por "American Hustle", ha seguido siendo una de las estrellas más populares y rentables de Hollywood. Ha obtenido otra nominación al Óscar por su actuación en "Joy" y ha protagonizado franquicias exitosas como "The Hunger Games" y "X-Men". También ha trabajado con directores prestigiosos como David O. Russell, Darren Aronofsky y Adam McKay. En 2021, se casó con el galerista Cooke Maroney y en 2022 anunció que estaba embarazada de su primer hijo.

Jennifer Lawrence (GettyImages)

Kevin Spacey

El actor ha sido uno de los más afectados por el movimiento #MeToo, que denunció los abusos sexuales en la industria del cine. En 2017, varios hombres acusaron a Spacey de haberlos acosado o agredido sexualmente, algunos cuando eran menores de edad. Spacey se disculpó por uno de los casos y se declaró gay, lo que le valió más críticas por intentar desviar la atención. Desde entonces, su carrera se ha hundido: fue despedido de la serie "House of Cards", de la que era protagonista y productor, y fue eliminado de la película "All the Money in the World", donde fue sustituido por Christopher Plummer. Spacey ha enfrentado varios procesos judiciales, pero la mayoría han sido desestimados o retirados por falta de pruebas o por la muerte de los demandantes. Spacey ha mantenido un bajo perfil y solo ha reaparecido en algunos vídeos