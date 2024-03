Silvia Pinal seguirá hospitalizada y será sometida a lavados quirúrgicos

Debido a que las famosas hijas de la primera actriz no han sido vistas en el hospital, el integrante de la dinastía Pinal explicó que los compromisos profesionales de sus hermanas no les han permitido estar ahí.

“Todos estamos comunicándonos, todos estamos en comunicación, Alejandra está en Austin [Texas], Sylvia en Monterrey, pero todas las decisiones las tomamos en conjunto, bueno, la decisión de traérnosla, la tuve que tomar yo (…) Alejandra canta hoy, tiene ahí varios compromisos en Estados Unidos y los está cumpliendo”, explicó a medios como Ventaneando.

Sobre la urgencia para llevar a la actriz al hospital, Luis Enrique aclaró: “El doctor me dijo, acabo de ver la imagen que me mandó y después de una resonancia magnética fue cuando se complicó un poco la llaga porque la sedaron y ahí fue donde se lastimó lo que ya se había cicatrizado, entonces el doctor me dijo tráetela, porque necesitamos hacerle el raspado y la limpieza”.

De la misma manera, el hijo de Enrique Guzmán puntualizó: “No es una urgencia, sino es un procedimiento de limpieza que hay que hacer para poder cerrar la herida que además ya llevaba casi dos meses”.

Pese a que el internamiento de la también presentadora de televisión no es de gravedad, el productor musical informó que su madre no saldrá pronto del hospital.