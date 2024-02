Juan Pablo Medina reacciona a los rumores de reconciliación con Paulina Dávila

Juan Pablo Medina no descarta hacer un documental sobre su vida

“Muy bien, entrenando mucho cuando tengo oportunidad y no estoy trabajando, le doy a full a la rehabilitación”, declaró.

Asimismo, aseguró que ya se está acostumbrando a la prótesis. “Pues ahí va, si, pues ya, poco a poco se va integrando y ya me siento súper bien”, manifestó.

En cuanto a lo profesional, no descarta hacer un documental sobre su vida.

Juan Pablo Medina (GettyImages)

“Ojalá, ojalá, sí me gustaría, me ilusiona mucho poder contar historias de gente que tiene amputaciones y ver cómo lo han pasado y vivido, pero es una idea que tengo con otras personas, pero no se ha podido todavía ejecutar”, contó.

Finalmente, el actor conocido por su labor en la serie “La casa de las flores” externó su interés por brindar conferencias motivacionales.

“Pues sí me encantaría, no lo he hecho aún, nunca he dado una conferencia, pero sí es algo que más adelante se hará”, destacó.