Alejandro Fernández se sincera y revela las diferencias que tenía con su papá

Alejandro Fernández revela las diferencias que tenía con su papá

“Estoy haciendo lo contrario que hacía mi papá conmigo, mi papá si era…, se imponía, y se metía muchísimo en lo mío, y digo, no fue algo que…, al contrario, yo creo que fue algo que me ayudó muchísimo, pero sí tuve muchas diferencias con mi papá porque los dos teníamos un carácter súper fuerte”, explicó el intérprete de Caballero.

Durante su charla con Andrea Legarreta para el programa Hoy, el cantante resaltó: “entonces yo siempre he tratado como de dejarlos ser, y si veo algo que no me gusta pues si les doy un consejo, les jalo las orejas y pues ellos ya sabrán si lo quieren tomar, pero los trato de dejar ser ellos”.

Posteriormente, Alejandro dio un ejemplo de la forma en que lleva su paternidad.

“Camila empezó con una música media… bueno, no se dedicaba a la música… al ranchero, era una fusión de música, y solita el público la fue jalando al regional mexicano y ahorita le está funcionando espectacular”.