"Estoy enamorada": Leticia Calderón confiesa que tiene novio

Leticia Calderón está feliz de que Juan Collado conviva con sus hijos

Pese a esta buena noticia, Lety contó que el joven tiene problemas de salud, por lo que en breve acudirán al doctor para descartar que sufra un grave problema de audición.

“La doctora le dijo que por escuchar música tan alta, y no es que la escuche él en sus odios, porque él usa audífonos especiales, pero en las discotecas, en los antros, o como se llamen ahora estos lugares que tienen la música altísima, la doctora le dijo que estuvo a dos decibeles de perder el oído. Tengo que hacerle una audiometría porque está teniendo dolor y dice que no oye, claro a veces no me oye nada más a mí”, detalló.

Juan Collado con sus hijos, Luciano y Carlo. (Instagram)

Finalmente, Calderón aseveró que celebra que su ex pareja Juan Collado quedara absuelto, debido a que sus hijos pueden convivir más con él.

“A mí me encanta porque de eso se trata la vida, de que mis hijos sepan y estén con su papá, porque tienen un papá, existe un papá de ellos y me encanta que tengan este acercamiento, sobre todo ya más en esta época, a lo mejor a mí no me ha presentado o no me ha hablado mucho de la novia, por ejemplo. [Con él] no sé, pero ojalá que sí, porque también para eso están los papás, para aconsejarte, guiarte y escucharte, yo estoy muy feliz de que ya se puedan ver más seguido”, remató.