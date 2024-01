Daniela Romo se pudo despedir de Tina Galindo

Daniela Romo rompe el silencio tras la muerte de Tina Galindo

Visiblemente devastada, la intérprete de 64 años reapareció ante los medios de comunicación, y fiel a su costumbre, atendió amablemente a los reporteros que la abordaron para darle sus condolencias.

“Les agradezco a todos que estén aquí… 44 años haciendo todo juntas, y nunca me alcanzará la vida, la que me toque, más que para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos por lo que ella me guió, y todo lo que me regaló en la vida”, expresó la artista con la voz entrecortada.

Tina Galindo (Agencia México)

Al borde del llanto, Daniela agregó: “Lo importante es que se queda en los corazones de muchas personas, en la mente de muchas personas, y especialmente en mí porque es el ser que me dio el ser, sin parir”.