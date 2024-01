Verónica Castro confiesa 'sus condiciones' para regresar a la televisión

Verónica Castro no ha regresado a Acapulco tras el huracán Otis

En otra parte de la entrevista, Verónica Castro reveló que no se ha atrevido a regresar a su casa de Acapulco después de que el huracán Otis impactara en el puerto dejando gran destrucción en la ciudad a su paso.

“No he regresado porque la verdad no me he sentido bien como para estar solita por allá. Me quedo un ratito más por acá que está mi hijo Michel. Me acompaña. Me lleva y me trae para arriba y para abajo Me quedo un ratito más hasta sentirme un poquito más cómoda para poder estar tranquilita en Acapulco y un poco más en orden. ¡Ay, Acapulquito! Ya ni me digas que me duele el corazón”, agregó.