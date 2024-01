La primera Navidad de Juan Collado fuera de la cárcel: visitó a Leticia Calderón

“Juan fue a visitarlos un ratito, pero pasó la Navidad con toda su familia, sus hermanas, sus sobrinos, su mamá. Mis hijos [la pasaron] en mi casa y en Año Nuevo nos fuimos a Nueva York”, detalló la actriz a la prensa durante su paso por la alfombra roja del filme “El Roomie”.

Sobre el encuentro entre los jóvenes y Collado, Leticia puntualizó: “Fue a la casa, estuvimos cotorreando, ya nos habíamos visto en el hospital y bien, cordial”.

Lety Calderón y Juan Collado iniciaron una relación sentimental en 2002. (Agencia México)

Sin embargo, al momento de cuestionarla por los regalos navideños, Lety fue tajante al recalcar que ella ya no considera a su ex pareja con ese tipo de detalles.

“Les dio regalos Juan a mis hijos, yo también (…) ¿Yo a Juan? Ya no está en mi lista de invitados, no, la verdad es que yo no tengo por qué regalarle a Juan, mis hijos sí le compraron, como ellos ya tienen su dinero, ellos sí le compraron a su papá y me encanta la idea, los acompañé, los aconsejé porque me dicen '¿Qué le gusta a mi papá?' porque no lo conocen mucho, entonces [me preguntan] como qué talla es, qué le gusta, qué color y eso, pues ahí sí los coucheé”, contó.

La actriz confesó que el abogado estuvo muy poco tiempo, pero lo vio muy bien de salud: “Nada más fue un ratito, 15 o 20 minutos estuvo ahí con nosotros en la casa, le servimos un refresco, platicamos, nos reímos, los niños le cantaron y ya”, contó.

Posteriormente, Leticia recalcó que sus hijos no fueron invitado a pasar Navidad con la familia de su ex esposo.