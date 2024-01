‘Tengan cuidado’; Andrea Legarreta cuenta cómo intentaron hackear su Whatsapp

Así es el modus operandi en el que casi cayó Andrea Legarreta

Luego de confesar que 2023 fue el año más difícil de su vida y de celebrar las fiestas decembrinas con viajes en compañía de su familia (y de la familia del novio de su hija, Mía), Andrea Legarreta tuvo un inicio de año bastante ajetreado. Se enfrentó a unas polémicas declaraciones que su ex compañera en Hoy, Anette Cuburu, hizo sobre ella y la ex productora del matutino, Carmen Armendáriz; y esta semana estuvo a punto de que le hackearan su Whatsapp, en un intento de fraude telefónico.

“En una llamada, un tipo disque de paquetería me dijo que me quería entregar mi paquete. Lo peor del caso es que sí había pedido un paquete”, explicó Andrea en una historia en Instagram. “Entonces (me dijo) que checara en mi mail si tenía un código que me enviaron”.

2023 fue el año más difícil en la vida de Andrea Legarreta, quien perdió a su mamá en julio (Instagram/andrealegarreta)

La conductora de Hoy le dijo al hombre que llamaba que no le había llegado nada, por lo que éste le pidió que le dictara un código numérico que le iba a llegar a través de Whatsapp. “Cheque el número que le van a mandar y me lo dicta”, fue la indicación del presunto criminal.