"Vivo en la carretera": Jason Momoa confiesa que no tiene casa tras su divorcio

La razón por la que Jason Momoa es un 'nómada'

"Siempre estoy en sitios raros. Me vas a encontrar en la carretera. Me pasa todo el tiempo. Me preguntan: '¿Qué demonios haces en nuestra ciudad?'. Me encanta la idea de estar con la gente corriente y hacer mi oficio, que es filmar, y luego enseñárselo. Creo que, de tanto hacerlo, me ha picado la curiosidad", aseguró.

Por cierto, su intención es subastar por Instagram muchos de los objetos que descubrió gracias a la serie según se vayan emitiendo los episodios que cuentan su procedencia.