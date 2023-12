Muere la periodista y escritora Cristina Pacheco, a los 82 años

Muere Cristina Pacheco a los 82 años

La noticia fue revelada por su hija Laura Emilia Pacheco a través de su cuenta de Facebook.

"Con hondo dolor, mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre Cristina Pacheco", escribió.

Hace unas semanas, la propia Cristina Pacheco anunció su retiro de la vida pública debido a problemas de salud. Fue el pasado 2 de diciembre al finalizar la emisión de Conversando con Cristina Pacheco, la periodista explicó que se retiraría por tiempo indefinido.

"Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves. Hoy tengo que aprender a enfrentar algo grave a lo que me está enfrentando la vida, no exagero", aseguró.