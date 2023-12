En backstage con RBD: Así se vive la magia detrás del escenario

Desde esas carpas, a varios metros del escenario, se escuchan los gritos de miles de fans que esperan con ansias ver a Anahí, Maite, Dulce María, Christopher y Christian reunidos. Parece que el tiempo no ha pasado, pero son los esposos de las mujeres del grupo quienes nos recuerdan que no es la gira de 2005. Orgullosos, Manuel Velasco, Paco Álvarez y Andrés Tovar esperan en la carpa a que se acaben de alistar. Acompañados de un café, platican sobre tópicos que, desde donde estamos, no podemos distinguir.

Christopher Uckermann (Carlos Ruizc)

En el camerino de Anahí nos encontramos a la artista alistando los últimos detalles antes de salir al escenario. Trae unas tijeras en su mano izquierda con las que se despunta el pelo. Con el carisma que la caracteriza, nos saluda, se deja retratar y bromea con nosotros. A un lado suyo hay una mesa con aguas, pretzels con chocolate y fruta. Afuera la espera un grupo pequeño de fans que la quieren conocer. Quedan pocos minutos para que comience el show, pero ella le dedica un par a sus seguidores para platicar con ellos, tomarse fotos y firmarles algunos recuerdos que traen consigo.