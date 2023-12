La reacción de Pepe Aguilar al cuestionarle si es un papá controlador

En este sentido, Pepe se pronunció sobre el reciente anuncio de Daddy Yankee, quien confirmó su retiro del medio artístico para dedicarse al cristianismo.

“Acabo de oír por ahí que Daddy Yankee se va a hacer pastor, y hay muchos artistas que de repente se van a ese lado, yo no creo que ese sea mi camino, empezar a predicar o empezar a decir cosas filosóficas, simplemente creo que se puede, y respeto a quien lo haga, pero en mi caso no es así”, expuso el artista.

Pepe y Ángela Aguilar (Instagram/pepeaguilar)

Finalmente, el integrante de la dinastía Aguilar subrayó: “En mi caso creo que crear conciencia se puede hacer de muchas maneras, y tampoco es mi misión, mi misión es cantar mi música y seguir tratando de llevar mi música a donde sea posible, porque mi música es la música de México, y cada quien tiene su misión. Igual no digo ‘de esa agua no beberé’, a lo mejor más adelante me ven haciendo pláticas, pero por el momento no le veo por ahí, mejor sigo haciendo lives”.