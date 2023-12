Ricardo Arjona anuncia su retiro por problemas de salud

Ricardo Arjona se someterá a una delicada cirugía

De igual forma, reveló que se someterá a una delicada cirugía que ha pospuesto por mucho tiempo, hecho que también lo obligará a dejar los escenarios, sin embargo, tiene las esperanzas de volver a reunirse con su público en otro momento.

"Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver", agregó.

Ricardo Arjona (Gabriel Gómez)

Finalmente, Ricardo Arjona se despidió, asegurando que es el hombre más afortunado del mundo y convencido de que logrará superar esta prueba.

"Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo: ‘Adiós y gracias, con todo el corazón’”.