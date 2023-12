Kate del Castillo revela que se casó con Aarón Díaz por presión

La boda entre Kate y Aarón tomó por sorpresa a muchas personas; pero el impacto fue mayor cuando la pareja anunció su separación poco tiempo después, por lo que durante años se especuló sobre las razones de su divorcio.

Durante la entrevista que sostuvo con Yordi Rosado, Kate Del Castillo habló sobre su relación con un hombre 10 años menor, y no dudó en admitir que aceptó la boda por las presiones familiares y de su pareja.

“Aarón es un chico que es puro amor, puro cariño y simplemente no era para mí, me casé muy presionada, ahí sí no me quería casar, solamente lo hice por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo”, declaró.

De la misma manera, la protagonista de telenovelas reconoció que la paternidad fue un punto en el que tampoco coincidieron: “Él quería tener hijos luego luego, y yo ya sabía que no quería tener hijos y fue así de: ‘¿qué parte no entendiste cuando andábamos?’”.