Leticia Calderón revela por qué sus hijos no pasarán la Navidad con Juan Collado

Los hijos de Juan Collado conocen la situación de su papá

Finalmente, la protagonista de telenovelas como Esmeralda” y Laberintos de pasión manifestó que nunca les ha ocultado nada a sus hijos sobre la situación de salud y legal de su papá.

“Siempre he estado con mis hijos, siempre hemos hablado con la verdad, siempre he tratado de cuidarlos emocionalmente, bueno, en todos los sentidos, obvio, pero en este sentido, en este tema, pues emocionalmente los he tratado de proteger y de cuidar, es la única manera, y enfrentado la realidad, no hay de otra”, finalizó.