Se hace viral reacción de Joaquín López Dóriga en transmisión del sismo en vivo

Tras esta indicación a sus compañeros de trabajo, López-Dóriga continuó con el programa y recalcó la importancia de seguir las indicaciones para resguardarse en un evento de este tipo.

“Hemos registrado un temblor, seguimos al aire. Yo le recuerdo, por favor, que sigamos con el protocolo sísmico de seguridad. ¿Se acuerda? No corren, no griten, no empujen. Hay que seguir las instrucciones del personal de seguridad, en estos casos de Protección Civil. Reunirse en los puntos señalados para estos casos y mantener la calma”, manifestó.

El sismo magnitud 5.7 con epicentro en Chiautla de Tapia, en Puebla, se percibió en la Ciudad de México, afortunadamente el Metro de la CDMX y el resto de la entidad no reportan daños hasta el momento.