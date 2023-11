Valentino Lanús revela la técnica que lo llevó a vencer el cáncer

Valentino Lanús explicó en entrevista para el programa Hoy su necesidad de compartir su experiencia para librarse de la enfermedad: el cáncer.

“Para mí, honestamente, fue un tránsito este acontecimiento, sucedieron milagros reales y dentro de esos milagros hemos podido crear una técnica para ayudar a los demás a sanarse, pero sanarse en serio, enseñarles a respirar de nuevo”, dijo el actor.

El artista mexicano de 48 años reiteró que su transformación espiritual sucedió durante un viaje a Tailandia, por lo que tuvo que ausentarse por varios años del medio del espectáculo.

Susana González y Valentino Lanús (Getty Images)

“Por eso me fui, hermano, me fui un buen rato para descubrir, para recordar, para reinventarme. Si tú quieres ser espiritual, no es algo que tienes que alcanzar, es algo que tienes que hay que recuperar”, manifestó.