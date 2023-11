El motivo por el que Lisa Kudrow no podrá adoptar al perrito de Matthew Perry

Ex prometida de Matthew Perry se despide del actor

A raíz de la muerte de Perry, los fans han llenado las fotos del perrito en la cuenta de Instagram de Molly con mensajes sobre que cuide de Alfred y que por favor no lo deje solo, aunque la realidad es que la mascota de la ex pareja no ha sido abandonada en ningún momento.

Cabe mencionar que Hurwitz empleó las redes sociales para emitir un emotivo mensaje recordando a su exprometido, y junto a una fotografía de su silueta, expresó.

“Le encantaría que el mundo hablara de lo talentoso que era. Y realmente tenía mucho talento. A medida que se acercaba la reunión de Friends, volvimos a ver el programa juntos (…) Estar con él mientras redescubría su brillantez fue mágico”.

David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt Leblanc. (Getty Images)

De la misma manera, Molly aseguró conoció a Matthew de una manera muy diferente.

“Nadie en mi vida adulta ha tenido un impacto más profundo en mí que Matthew Langford Perry. Tengo una enorme gratitud por eso, por todo lo que aprendí de nuestra relación”, expresó.