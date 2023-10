Jada Pinkett Smith y lo que más odiaba de estar casada con Will Smith

Will Smith y Jada Pinkett siempre tuvieron una visión muy flexible sobre la idea del matrimonio, pero en la práctica esa mentalidad no terminó de ser efectiva a la hora de proporcionarles estabilidad, ni esa "honestidad" con la que ambos hablaban sobre la "tentación" de sentirse atraídos por otras personas.

Jada Pinkett Smith (Getty Images)

"Siempre he tratado de alejarme de términos tan convencionales como 'matrimonio' porque la gente tiene una idea muy específica sobre ello, y yo no pretendo cambiarla. Me encanta pasar tiempo conmigo misma y también con mi familia. Eso es todo y no deseo hacer otra cosa", confesó.