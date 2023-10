Britney Spears revela el propósito de su polémico libro de memorias

Britney Spears no busca ofender a nadie con su libro de memorias

Tras el impacto que han tenido sus revelaciones, Britney publicó este viernes un post, en el que asegura que su intención no era ofender a nadie.

"El propósito de mi libro no era ofender a nadie de ninguna manera. Esa era yo entonces… ¡eso parte del pasado! No me gustan los titulares que estoy leyendo... ¡Es exactamente por eso que dejé el negocio hace 4 años!”, posteó.

“La mayor parte del libro es de hace 20 años... He seguido adelante y es un hermoso borrón y cuenta nueva a partir de aquí. En realidad, este es un libro que no sabía que necesitaba ser escrito... aunque algunos podrían sentirse ofendidos, ¡me ha dado un cierre de todas las cosas para un futuro mejor!".

Britney Spears habla por primera vez de su divorcio. (Getty Images)

"¡Ojalá pueda iluminar a las personas que en la mayoría de los casos se sienten particularmente solas o heridas o incomprendidas! Una vez más, mi motivo para escribir este libro no fue insistir en mis experiencias pasadas, que es lo que está haciendo la prensa y ¡es tonto y ridículo! ¡He seguido adelante desde entonces!", finalizó.