Roberta Damián busca retomar su carrera actoral tras vencer la depresión

¿Qué pasó con Roberta Damián?

Aunque llegó a la conclusión de que ama actuar, para lograrlo Roberta Damián tuvo que sobreponerse a momentos muy duros, como renunciar a un protagónico y encarar la presión que viven los actores en una industria obsesionada con el físico y que se olvida de la salud mental.

“Me quedé en una serie de televisión de protagonista, ya estaba todo preparado, y de pronto hubo comentarios sobre mi físico, sobre que tenía que ir al nutriólogo. Cosas muy fuertes que me lastimaron demasiado y me hicieron sentir muy insegura, que no valía, que no era guapa. Al final renuncié. Fue una decisión que me pesa y me sigue pesando”, confiesa.

Roberta Damián (Anylú Hinojosa-Peña / QUIÉN)

Roberta dice que es una persona sad por naturaleza, que ama ser nostálgica y sentimental, pero que sabe cuándo ya lloró lo suficiente. “Pero con la depresión –y eso nunca me había pasado– no puedes. A quienes pasan por eso, los entiendo. Si no se pueden parar de la cama, es real. Sucede algo en el cerebro y en la mente que es como si tuvieras una barrera y un millón de limitantes, pero buscar ayuda profesional es lo que más me sirvió”, explica.