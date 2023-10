Ed Sheeran confiesa que sus pulmones no soportaron fumar con Snoop Dogg

Ed Sheeran fumó marihuana con Snoop Dogg y no soportó

Con tal de poder presumir más tarde la anécdota (o hazaña) de que había fumado marihuana con el estadounidense Snoop Dogg (quien, por cierto, es gran fan de Vicente Fernández) , el cantante Ed Sheeran encendió un porro junto al rapero (quien durante años se ha hecho de una fama de fumador habitual de cannabis) y aseguró en la conversación que tuvo con Conan O’Brien que llegó un momento en el que estaba tan drogado que se dio cuenta que tenía la vista nublada, según dio a conocer TMZ.

Ed Sheeran fumó marihuana con Snoop Dogg y no soportó (Jason Kempin/Getty Images)

Estas revelaciones, hechas por el intérprete de Shape of you, de 32 años, en el podcast Needs A Friends, del conductor estadounidense de 60, no fueron en realidad de lo más sorprendente.