El Potrillo y los Fernández celebran a Karla Laveaga en Universal Studios

Alejandro Fernández aprovechó un día libre de su gira por Estados Unidos, llamada “Amor y Patria”, para llevar a su novia a uno de sus lugares favoritos. "Pues hay que aprovechar los días entre las fechas del tour, ¿no? 😜🇺🇸✌🏼♥️", explicó el cantante.

Karla Laveaga y sus acompañantes aprovecharon las redes sociales para compartir con sus seguidores fotos de algunos de los mejores momentos que pasaron y pudimos confirmar que uno de sus personajes favoritos es Mario Bros.

Sin embargo, la mejor foto es en la que la pareja posa dándose un beso, demostrado así que están muy enamorados luego de 12 años de noviazgo.

Por si dudábamos que había sido un gran festejo, la propia Karla hizo un recap en IG y confesó que fue un día inolvidable.

"Un muy feliz cumpleaños 🤍 Gracias a todos por sus mensajes llenos de amor! Hoy más que nunca me siento agradecida y completa. Toda mi vida escuché que la gente que está en las malas es la que siempre tiene que estar en tu vida, pero hace poco escuché algo que me gusto más… La gente que está en los buenos momentos, cuando más feliz estás, la que se alegra por ti, festeja y goza tus triunfos con sentimientos bonitos es la que mas te ama. Gracias a mis personas cercanas, que amo con todo mi corazón y se ponen feliz cada que yo me pongo feliz. Los amo siempre", escribió.

Mención aparte merecio Alejandro: "Muchacho @alexoficial gracias por tanto amor, gracias por impulsarme a ser cada día mejor persona y ya de pasada por tantas risas! Te amo ❤️".

Con el pasar de los años hemos podido ver que a Karla le encantan los parques de diversiones. De hecho, el año pasado festejó su cumpleaños en Disney.