Erik Rubín se irá ya de la casa que compartía con Andrea Legarreta

Erik Rubín y Andrea Legarreta podrían reanudar su relación

Asimismo, no descartó la posibilidad de que su relación sane y puedan seguir juntos en un futuro: “Entonces, confiar en el tiempo, que todo es perfecto. Y darnos cuenta dónde estamos parados como pareja porque hay un gran amor”, dijo durante la entrevista.

Erik Rubín y Andrea Legarreta. (Instagram)

De igual forma dijo que no consideraba esta separación como un quiebre, sino como un paso adelante: “Creo que la gran relación que tenemos es algo que no se puede esconder y que vamos a seguir teniendo porque esto no es ruptura, es una transición que, la verdad, no es fácil de afrontar, porque inclusive es algo que veníamos tiempo atrás, platicándolo”.

Tanto Erik como Andrea han hablado sobre la importancia de completar el proceso de separación de manera adecuada para poder decidir si este capítulo de sus vidas se cerrará definitivamente o harán aún más fuerte su vínculo.