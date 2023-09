Drew Barrymore es criticada por retomar su show en medio de la huelga

Otros programas han seguido grabando a pesar de la huelga

El programa de Drew Barrymore no es el único que ha decidido reanudar la producción en medio de la huelga en Hollywood. Otros programas de entrevistas, como “The View”, “Tamron Hall” y “Live with Kelly and Mark” también han comenzado a emitir nuevos episodios.

Imágenes de las movilizaciones en la huelga de actores en Los Ángeles. (Mario Tama/©Getty Images-1534510384.)

La situación en Hollywood sigue siendo tensa, ya que los sindicatos y los estudios no han llegado a un acuerdo en las negociaciones de los contratos. La huelga ha provocado la interrupción de la producción de muchas películas y programas de televisión de renombre a nivel mundial.

La huelga en Hollywood ha impactado a más de 11,000 escritores de televisión y cine, así como a actores que se han unido a la causa desde julio.

El conflicto se centra en las negociaciones de contratos con los principales estudios y plataformas de streaming, y aborda temas como salarios, condiciones laborales y el uso de inteligencia artificial en la creación de contenido.

La Writers Guild of America (WGA) y SAG-AFTRA, los sindicatos de escritores y actores respectivamente, han estado en un punto muerto en las negociaciones con los estudios, lo que ha llevado a la paralización de la producción de la mayoría de los proyectos.