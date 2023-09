¿Alfonso Herrera podría estar en un concierto de RBD? ¡Sí hay posibilidad!

Alfonso Herrera está feliz tras el éxito de la gira de RBD

Desde el inicio de la gira “Soy Rebelde Tour”, Maite Perroni, Christopher Von Uckermann, Anahí y Christian Chávez han llenado conciertos en diferentes ciudades, llevando alegría a sus fans y cumpliendo el sueño de muchos de verlos nuevamente en el escenario.

RBD (Cortesía)

Al respecto, Alfonso Herrera expresó su alegría por el éxito que están teniendo sus compañeros: “Les está yendo increíble y es fantástico”, declaró.

Además, destacó la felicidad que siente al saber que están disfrutando de lo que les gusta hacer: “Es un éxito rotundo, seguirá siendo un éxito y eso es algo que me da mucho gusto porque es algo que les llena y hace tan feliz a muchas personas, no solo en México, sino en Estados Unidos, Brasil, Sudamérica. Me da mucha felicidad y mucho orgullo poder decir que la están rompiendo, es algo fantástico”, dijo durante la entrevista que dio para Despierta América.