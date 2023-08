Taylor Swift bromea sobre Kanye West durante su último concierto en México

El último concierto de Taylor fue muy emotivo para los fans y luego de ser interrumpida con una ovación, Taylor sonrió enternecida e hizo una inocente broma sobre el día que Kanye West la interrumpió a mitad de su discurso al ganar el VMA por video del año.

Tras un par de minutos entre aplausos y gritos coreados de su nombre, Taylor Swift agradeció a sus fans y dijo: “Esta es la mejor forma de ser interrumpida, con personas gritando tu nombre”, y siguió la frase: “Realmente es la única forma de ser interrumpida, y yo lo sabré, en fin…” dijo con una pequeña risa.

Taylor Swift pokes fun at Kanye West at Night 4 of the Mexico City Eras Tour.

“It’s really the only way to be interrupted, and I would know… anyway, so um,”

