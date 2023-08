Elton John es hospitalizado tras sufrir un accidente en su casa en Francia

Elton John es hospitalizado tras sufrir un accidente

"Podemos confirmar que tras un resbalón ayer en su casa en el sur de Francia, Elton visitó el hospital local como medida de precaución", declaró John Reid, el representante del intérprete de I'm Still Standing al Daily Mail este lunes por la mañana.

"Después de los controles, fue dado de alta inmediatamente esta mañana y ahora está de regreso en casa y goza de buena salud", agregó.

Elton John , de 76 años, ha estado pasando el verano en la Riviera francesa con su esposo, David Furnish, y sus dos hijos después de finalizar su gira de despedida de Yellow Brick Road a principios de julio.

“He tenido la carrera más maravillosa, más allá de lo creíble. 52 años de pura alegría tocando música, ¿qué suerte tengo de tocar música?”, declaró el artista ante la multitud de Estocolmo, Suecia, mientras cerraba su presentación con Your Song y Goodbye Yellow Brick Road.

“Pero, ya sabes, no estaría sentado aquí hablando con ustedes si no fuera por ustedes. Compraste los sencillos, los álbumes, los CD, los casetes, pero lo más importante es que compraste las entradas para los espectáculos y sabes que me encanta tocar en vivo”.