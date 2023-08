“Dios sabe por qué lo hace”: Mariana Echeverría habla de la pérdida de su bebé

Mariana Echeverria habla por primera vez luego de perder a su bebé

La conductora de 39 años se había mantenido alejada de los medios en las últimas semanas y sólo se había pronunciado a través de sus redes sociales, pero por fin concedió una entrevista en la que confesó cómo está luego de tan lamentable noticia

Mariana Echeverría (Instagram)

La presentadora forma parte del elenco del programa Hotel VIP y durante la presentación del proyecto fue abordada por los reporteros donde se mostró muy entusiasmada de regresar a trabajar en este nuevo show luego de la pérdida de su bebé.

"Estoy feliz, me llegó la noticia del cielo. Me cayó este programa no sé de dónde, pero estoy feliz, estoy emocionada", compartió. La artista reconoció que seguir trabajando ha sido clave para recuperarse de estos duros golpes.



"El trabajo es vida para mí. Estar activa, venir, que me abracen, que me apapachen, estar distraída, estar pensando en otras cosas, tener el cariño eso me da un buen de fortaleza. Yo creo que si me quedaba en mi casa, no sé qué hubiera pasado", aseguró, "tengo un angelito que me cuida, que me protege y que me dijo: 'A ver, ahí te va (este programa) y aquí estoy'".