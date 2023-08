Benito Castro hace escalofriante revelación sobre la muerte de Paco Stanley

Ante las cámaras, Benito Castro dijo que espera se cuente la verdad sobre la muerte de Paco, aunque aseguró que si al momento no ha sido revelada es por miedo a lo que podría ocurrir en caso de que salga a la luz.

En la docuserie que fue televisada por miles en México no se estableció, ni aseguró nada, aunque sí se pusieron sobre la mesa teorías y una que otra insinuación sobre lo que pudo haber pasado ese fatídico 7 de junio de 1999.

Jorge Gil, Paco Stanley y Mario Bezares. (Cortesía)

Sobre lo que espera de la bioserie Castro dijo: "Me gustaría ver lo que no se va a ver, ni en esta, ni en ninguna otra bioserie, que es la verdad de las cosas, no se va a ver, porque el que la diga se muere", declaró.

Además aseguró que él no conocía lo que realmente ocurrió con quien fue su entrañable amigo cuando le preguntaron si sabía algo: “No y no me metas en esa bronca, Dios me libre, no la conozco, ni la diría yo.”, aseguró.

De igual forma dijo que no creía que algún día se haga pública la verdad sobre la mediática muerte de Paco Stanley: “Sería una espera inútil”.