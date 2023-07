Lolita Ayala reaparece durante un evento y preocupa por su estado de salud

Preocupa el estado de salud de Lolita Ayala tras reaparecer en público

Al llegar al memorial de su amiga Talina Fernández, la conductora fue vista caminando con un bastón y un tanque de oxígeno, además en todo modo fue ayudada por su asistente.

Lolita Ayala preocupa por su estado de salud (Agencia México)

Al salir del recinto dio una entrevista en la que habló sobre su estado de salud y reveló en qué momento empezó el declive: “Desde que me caí en el helicóptero ya no quedé bien de mi columna porque se rompió mi columna y luego me caí en mi casa y me rompí la cadera y el fémur para acabarla de amolar”, declaró, y es que en 2015 sufrió un grave accidente en helicóptero y al poco tiempo debido al limitado movimiento que tenía, tuvo de nuevo otro percance en casa.

La conductora continuó: “Entonces no me ha quedado bien la pierna derecha, que es donde se dio la rotura de fémur y ando con bastón.” Sobre el tanque de oxígeno dijo: “Uso oxígeno sólo en la Ciudad de México porque me falta el aire, pero no es siempre, fue una recomendación médica.”, aseguró.