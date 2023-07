Anahí y Maite Perroni se estan esforzando para la gira de RBD, dice Dulce María

Anahí y Maite Perroni se esfuerzan para cumplir con gira de RBD

Christian platicó a la prensa el impacto que significó la respuesta del público mexicano cuando anunciaron los shows en un recinto de gran aforo de la capital del país.

Maite, Anahí y Dulce María, (www.barbarclub.com.mx)

“La verdad es que no nos la creemos, ha sido para nosotros una sorpresa inimaginable, cuando nos dijeron que querían hacer el Foro Sol, respondimos ‘¿por qué no mejor empezamos por el Auditorio Nacional?’. Me acuerdo de que Dulce nos mandaba captura del Foro Sol y decía ‘¿les cae que aquí?’”, relató el cantante muy emocionado en declaraciones a la prensa.

Dulce María, por su parte, aplaudió el gran esfuerzo que han realizado Maite Perroni y Anahí para que la gira se lleve a cabo en tiempo y forma.