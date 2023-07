El nieto de Robert De Niro sabía del peligro de las pastillas que lo mataron

Leandro De Niro sabía del peligro de las pastillas que tomó antes de morir

Según documentos policiales, obtenidos por TMZ, en el teléfono celular del nieto de Robert De Niro se encontraron mensajes de texto de su dealer, Sofia Haley Marks, que advertían sobre la peligrosidad de las pastillas que le vendió y que, se cree, fueron la causa de su muerte. “¿Realmente las necesitas? No quiero matarte. Simplemente no me gusta vendértelas porque no son prescripciones”, escribió la mujer en sus mensajes y aún así se las entregó.

Se informa que ella acordó venderle tres pastillas de oxicodona y dos tabletas de Xanax por 105 dólares antes de supuestamente enviarle un mensaje de texto para decirle: “No te excedas con esto”.

Las drogas le fueron entregadas en automóvil a Leandro alrededor de las 9:00 de la noche del 1 de julio y la policía dice que Marks le envió un mensaje de texto a la 1:50 de la mañana para preguntarle “¿Estás bien?”. Sin embargo, el joven nunca respondió y fue encontrado muerto el 2 de julio.