Taylor Swift y su ex novio, Taylor Lautner, se abrazan en emotivo reencuentro

Este sábado, la imagen se hizo viral y los usuarios celebraron el que la estrella pop y el actor de la saga Crepúsculo demostraran su madurez al volver a estar juntos, como amigos y colegas, ya que Lautner protagoniza, junto a Joey King y Presley Cash, el video de la canción I can see you, que Swift estrenó durante el show.

La presencia de Taylor Lautner en el concierto de Taylor Swift, como parte de The Eras World Tour (que traerá a la cantante en agosto a México) coincidió con el lanzamiento del álbum Speak Now (Taylor’s Version), que es la regrabación del álbum que originalmente lanzó la cantante en 2010, meses después terminar con el actor, quien inspiró la canción Back to December, incluida en el disco.