Los nietos de Talina Fernández olvidan sus problemas y se reúnen para despedirla

Los hijos de Mariana Levy se reúnen para despedir a Talina Fernández

A pesar de la tristeza por la muerte de su abuela, Paula Fernández buscó verle el lado positivo a la situación, al asegurar que Talina Fernández finalmente cumplió su deseo de reunirse con su hija Mariana Levy.

“Estas situaciones tienden a unir a la familia y pensar de alguna manera que ya está con mi mamá y le está dando ese abrazo que tanto quería darle”, dijo la joven ante los medios de comunicación.

José Emilio y Paula Fernández Levy se distanciaron de su papá 'El Pirru'. (Instagram/Paula Fernéndez Levy)

Los nietos de Talina Fernández recuerdan sus enseñanzas

Por su parte, su hermano José Emilio Fernández confirmó que al interior del hospital pudieron convivir con María Levy, así como recordar las enseñanzas que le dejó Talina Fernández.

"El amor es más importante, la mejor enseñanza que me dejó fue sonreír siempre. Muchos consejos: nunca darse por vencido. Hay que dejar esas cosas atrás, estamos en un momento donde nos volvemos a unir. Abracé a María. Abracé a Paula. A María le dije lo mucho que la amaba", aseguró.

Talina Fernández (1944-2023) (Agencia México)

Asimismo, José Emilio dio un mensaje público sobre lo que representa Talina Fernández y cómo piensa recordarla. "Te amo mucho, eres un ejemplo a seguir para todo México, eres una mujer impresionante y nadie te va olvidar. Me decía que me amaba mucho, que me quería, que yo era el hombre de la familia y que debía sacar adelante a todos”, recordó.