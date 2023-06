“Surgió rápido, no supimos cómo degeneró tanto”: Coco sobre leucemia de Talina

¿De qué murió Talina Fernández?

Minutos antes del lamentable fallecimiento, Coco detalló a la prensa que la leucemia fue un padecimiento inesperado que deterioró a su mamá en tan solo un mes.

“Mi mamá en una condición muy critica. Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido, no la esperábamos, no la vimos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad desde hace un mes y de repente se tornó en una mielosis disilábica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara, entonces empezó a tener unos dolores muy terribles y aunque se controlaban los dolores, ya no se pudo, llegó el momento en el que se degenero más. Estamos en últimos momentos”, detalló el productor previo a la muerte de la conductora.

Talina Fernández se encuentra hospitalizada. (Agencia México)

Justo un mes antes, durante la entrega de los Premios Patria, contó que tenía debilidad y que doctores de varias disciplinas ya estaban tratándola, sin embargo, el diagnóstico se hizo cuando su salud ya se había deteriorado.