‘La Golondrina’: Una obra de teatro que fue inspirada por una tragedia real

Alonso Íñiguez: Vuela hacia la madurez artística

Alonso Íñiguez, actor y director con varios montajes en su haber, como Noche de reyes, y quien también ha dirigido películas como Sexo, pudor y lágrimas 2, Atrapadas en familia y Operación Feliz Navidad, se enfrenta a esta pieza en un punto de inflexión en su carrera, con un texto que lo toca de manera profunda y actores de distintas generaciones que lo hacen buscar un balance y reconocer su proceso de madurez.

“Sé que hay un punto de partida distinto en cómo abordo los proyectos ahora. Lo tengo claro. Soy un director distinto a hace cinco años. Y tiene que ver con cierta madurez y con cierta necesidad de elegir con mayor cuidado mis proyectos. Ya pasó mi etapa de decir que sí a todo, de comerme el mundo, hacer todo lo que me pusieran enfrente, ‘porque puedo, porque quiero’. Y ya lo hice y está muy bien, y ahora lo pienso”, afirma el director en entrevista exclusiva para Quién.

“Con La Golondrina, me pasó un poco lo contrario. La leí y me arrolló y mientras me arrollaba, pensaba, ‘Necesito hacer esto, porque es una declaración personal de mi carrera’. Es asumir muchas cosas, es abrazar muchas otras, es conciliar muchas otras cosas conmigo mismo. Pienso que mi intuición cada vez más se ha ido desarrollando, se ha ido despertando y ahora los textos me hablan. Es mucho más claro y mucho más fácil saber dónde sí quepo y dónde yo también voy a impactar al texto y no sólo el texto me va a impactar a mí”, dice.