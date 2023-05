¿Mauricio Ochmann se aventaría a casarse por tercera vez?

Mauricio Ochmann reacciona ante la posibilidad de casarse con Paulina Burrola

Paulina reveló que por cuestión de trabajo y agendas no habían podido tomar vacaciones y disfrutaron al máximo su estancia en islas de Grecia y París.

Inevitablemente, Mauricio fue cuestionado sobre si ya tenían planes de boda y, muy nervioso, evitó hablar del tema. Asimismo, desmintió que el viaje hubiera sido la ocasión para darle el anillo de compromiso.

“Qué presión. Uno también viaja, se divierte, descansa, la pasa bonito. ¡Ay no, espérense no habrá boda!”, dijo y pasó los micrófonos a Paulina, quien no negó que le ilusiona la posibilidad de casarse.

“Estamos felices. Uno no espera, no está pensando en esas cosas. Ya me pusieron en jaque…. Sí claro quiero casarme. Son cosas que se van platicando conforme va avanzando la relación, pero ahorita, la verdad, es que pasamos un viaje bien lindo, anduvimos en Grecia, en París. Cumplimos un viaje que planeamos con mucho entusiasmo después de cumplir dos años de relación, ya lo esperábamos muchísimos porque, entre la agenda mía y la de Mau, no habíamos tenido tiempo de tomar vacaciones”.

Paulina Burrola y Mauricio Ochmann. (Instagram/Mauricio Ochmann)

En la misma entrevista, Mauricio habló de sus hijas, Lorenza y Kailani, a quienes llamó “su mundo” y confesó que aún no tiene planes para festejar el Día del padre.