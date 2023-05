Robert De Niro es papá por séptima vez a los 79 años

Robert De Niro como papá

Si bien la estrella de Cape Fear es conocido como uno de los mejores actores de todos los tiempos, De Niro le dijo a ET Canada que en realidad no se considera un papá "genial". "Estoy bien", bromeó. “Sabes, mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces, y son respetuosos. Mi hija, tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya sabes. Y mi más joven ahora, eso será más por venir. Pero eso es lo que es.

Robert De Niro (Getty Images)

En abril de 2019, el ganador del Globo de Oro admitió que la paternidad no siempre es un paseo por el parque , pero trata de enfocarse en los tiempos más felices. “Amo a mis hijos, solo estar con ellos”, dijo la estrella de Casino en exclusiva a Us Weekly en ese momento. "No es fácil. ¡A veces es divertido y amas a tus hijos, y otras veces quieres matarlos! Luego, cuando tienes buenos momentos, te olvidas de los que no fueron buenos”.

El actor ha sido abierto a lo largo de los años sobre cómo es criar niños birraciales como un papá blanco, y le dijo a Jimmy Fallon en 2020 que da "ciertas cosas por sentado" que sus hijos no pueden.

Robert De Niro (Getty Images 1202357729)

“Cuando las personas dicen que les dicen a sus hijos: 'Mantén las manos arriba cuando te detenga un policía, mantén las manos en el volante, no hagas un movimiento repentino, no pongas las manos debajo, no hagas esto', entiendes eso”, dijo De Niro durante una entrevista en The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon que se emitió poco después del asesinato de George Floyd. "Eso asusta. Eso tiene que cambiar”.