Joana Sanz, ex esposa del futbolista Dani Alves, envía poderoso mensaje

Joana Sanz deja ver la importancia de las redes de apoyo en momentos de crisis personal

“Haz por ti, en lo que te hace sentir bien, en lo que te hace salir del bucle de tristeza. A mí me ha servido de mucho apoyo mis amigos, mi familia, mi entrenador, las personas que trabajan conmigo, mis animales y por supuesto mi psicóloga”, añade el texto, en el que se nota que la modelo cuenta con una red de apoyo que está al pendiente de que no se hunda luego de las tragedias personales que le ha tocado vivir, tanto con su ex esposo como con la muerte de su mamá.

La modelo Joana Sanz, ex esposa del futbolista brasileño Dani Alves, envía un poderoso mensaje de autoestima (Getty Images)

Fortalece tu cuerpo y tu mente, aunque no tengas ganas de nada, tú puedes Joana Sanz, modelo y ex esposa de Dani Alves

El mensaje de Joana Sanz concluye con afirmaciones que invitan a aceptar del dolor y las emociones negativas, pero sobre todo a ponerse en acción, estando consciente de que las circunstancias del entorno pueden ser adversas, pero que el principal impulso debe provenir desde el interior de uno mismo.

“Tienes mucho que hacer en esta vida, no te dejes morir, no te dejes vencer por las adversidades. Llora, enfádate, baila, ríe… Haz lo que sientas en el momento. Hablarán de lo que hiciste bien o mal, que no te importe, que no te afecte la opinión de lo ajeno a los que han vivido cada momento contigo. Quiérete, porque tú eres la única persona con la que estás el resto de tu vida”, concluyó.

De acuerdo con El País, Joana Sanz y Dani Alves se conocieron en 2015 y se casaron un año después en París. Aunque algunos sitios señalan que se conocieron en 2016 y fue en 2017 que se casaron en una ceremonia secreta en la isla de Formentera. De acuerdo con otros medios españoles, Joana inició su carrera a los 17 años en el concurso Supermodel of the World de la agencia Ford Models y nunca tuvo hijos con el futbolista brasileño, con quien pasó unos meses en México, cuando éste fue fichado por el equipo de Pumas UNAM, club que rescindió su contrato al surgir el caso de violación que Alves actualmente enfrenta en prisión preventiva.