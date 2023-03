Nadie quiere cantar en la coronación del rey Carlos; los artistas que se negaron

¿Por qué nadie quiere cantar en la coronación de Carlos III?

Los expertos creen que nadie quiere actuar porque estarían asociados con la monarquía marcada por el escándalo. “La familia real se ha enfrentado a una serie de desastres de relaciones públicas en los últimos tiempos, y cualquiera que actúe en el espectáculo tendría que considerar si habría una reacción violenta por aparecer entre sus fans”, dijo Simon Jones, publicista de Little Mix, Niall Horan y Louis Tomlinson, en entrevista para Rolling Stone.

Carlos III (GettyImages)

Otros sienten que alinearse con el rey Carlos de 74 años no beneficiaría sus carreras en este momento. “En este momento, para ellos, contar historias es muy importante”, dijo Meg, directora de una importante compañía británica de relaciones públicas musicales que pidió que no se revelara su nombre completo, sobre Adele, de 34 años, y Styles, de 29.

“Estas grandes asociaciones simbólicas llevan mucho peso y literalmente pasan a los libros de historia en negrita y subrayado. Puedo entender por qué habría una gran discusión de relaciones públicas sobre los artistas que lo hacen o no”, señaló.

Adele (GettyImages)

Meg agregó: “Con (la reina Isabel II), fue fabulosa y glamorosa para algunas personas. Carlos no agrega nada, no hay un legado suyo con el que alguien quiera alinearse. Es televisado, por lo que mucha gente escuchará tus canciones, claro, pero en términos de estrategia de relaciones públicas a largo plazo, no sé si la actuación agregaría algo positivo a la narrativa de un artista a menos que esté firmemente a favor de la monarquía”.