Muere Steve Mackey, bajista de la banda Pulp, luego de tres meses hospitalizado

Steve Mackey bajista del grupo Pulp, murió a los 56 años, informó la banda de pop británico, que este año prevé reencontrarse de nuevo para una gira.

Originario de Sheffield, en el norte de Inglaterra, Steve Mackey se unió a Pulp -formado en 1978 y entonces poco conocido- en 1989 y participó en los álbumes Separations, Different Class y His 'n' Hers, con los que el grupo cosechó grandes éxitos con temas como Common People.