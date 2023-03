Ni Díaz Ordaz ni Casas Alemán… revelamos el gran amor de Irma Serrano

El cantante José Julián recordó, en entrevista con Quién, qué hombre marcó la vida de 'La Tigresa', y no fue ni el ex presidente ni el ex gobernador de Veracruz, sino un prominente empresario.

Irma Serrano nunca quiso casarse ni tener hijos. (Cuartoscuro)