Ingrid Coronado muestra pruebas: Anna Ferro no desaloja casa y la bloqueó

La presentadora mexicana mostró a las cámaras del programa Ventaneando varios mensajes que le envió a Ferro, pero la viuda de Fernando la bloqueó de WhatsApp y, aunque intentó comunicarse con ella por Instagram, tampoco leyó su mensaje. Razón por la que Ingrid considera que es evidente que no quiere tener contacto con ella.

DIFERENCIAS ENTRE INGRID CORONADO Y ANA FERRO

“Yo intenté buscarla, estoy intentando, pero no he obtenido respuesta. Yo he intentado hacer todo lo que está en mis manos”, indicó Coronado con el celular en la mano antes de leer uno de los mensajes que le envió.

Anna Ferro y Fernando del Solar celebraron recientemente cinco años juntos. (Instagram/Anna Ferro)

“Hola, Anna me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento, yo respeto tu duelo para no exponer a Franccesca, pero comprenderás que tengo responsabilidades y no puedo permitir que su estancia sea permanente, espero podamos terminar este tema de forma pacífica”, escribió Coronado en WhatsApp.

Con respecto al mensaje de Instagram, la también exintegrante del grupo Garibaldi manifestó: “Te envíe mensaje desde mis dos celulares, me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento”.