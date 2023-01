¡Aulló la loba! Shakira le pega duro a Piqué y a Clara Chía con su nueva canción

¿Qué dice la nueva canción de Shakira con BZRP?

Si con las primeras estrofas filtradas, Piqué había tenido una reacción que expresó a partir de emojis publicados en su cuenta de Twitter, ahora que la canción íntegra ya está sonando en todas las plataformas de música, seguramente habrá algún nuevo tipo de reacción por parte del ex jugador del Barcelona, porque la letra es sencillamiento incendiaria:

Perdón, ya cogí otro avión,

aquí no vuelvo

no quiero otra decepción.

Tanto que te las das de campeón

y cuando te necesitaba

diste tu peor versión.

Sorry, baby,

hace rato que yo debí botar ese gato.

Una loba como yo no está pa' novatos,

una loba como yo no está pa' tipos como tú (uuuuu).

Pa' tipos como tú (uuuuu).

A ti te quedé grande y por eso estás

con una igualita que tú (uuuuu).

Esto es pa' que te mortifiques,

mastiques y tragues, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques,

entendí que no es culpa mía que te critiquen.

Yo sólo hago música perdón que te salpique.

Me dejaste de vecina a la suegra,

con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena,

claramente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena,

claramente es igualita que tú (uuuuu).

Pa' tipos como tú (uuuuu).

A ti te quedé grande y por eso estás

con una igualita que tú (uuuuu)

(Oohhh, Oohhh)

Del amor al odio hay un paso,

por acá no vuelvas hazme caso.

Cero rencor, bebé

yo te deseo que:

te vaya bien con mi supuesto reemplazo.

No sé ni que es lo que te pasó,

estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22.

Cambiaste un Ferrari por un Twingo,

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado dale despacio,

mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también.

Fotos por donde me ven...

aquí me siento un rehén

por mi todo bien.

Yo te desocupo mañana y si quieres tráertela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena,

claramente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena,

y una loba como yo no está pa' tipos como tú (uuuuu),

pa' tipos como tú (uuuuuu)

A ti te quedé grande y por eso estás

con una igualita que tú (uuuuu).

(Aahhh Oohhh)

Shakira da un nuevo y contundente paso para recuperar su lugar en la música

“Shakira vuelve con un mensaje de empoderamiento y superación. ‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’, canta la artista colombiana más exitosa de todos los tiempos, que colabora junto a Bizarrap, el productor referente de la música argentina a nivel global, en una reunión histórica para la escena musical latina”, dice la disquera de la colombiana sobre la nueva canción en un comunicado.