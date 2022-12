Rihanna muestra por primera vez al bebé que tuvo con A$AP Rocky

Rihanna actuará en el medio tiempo de Super Bowl 2023

Durante su paso por la alfombra roja por el estreno de Savage X Fenty Show Vol. 4, la intérprete de‘Where have you been compartió cuál es su parte favorita de la maternidad hasta ahora.

"¡Oh, Dios mío, las mañanas, como, ver su cara matutina. Ver a un bebé con pequeñas bolsas y despertarse y simplemente, como, sobresaltados. Están tratando de averiguar dónde están. Es lo más lindo, es mi parte favorita del día”, dijo la cantante, hablando efusivamente de sus momentos favoritos como mamá.

Rihanna señaló en entrevista con Entertainment Tonight que "aprecia" momentos como ese con su bebé, y también admitió que ya le ha dado por cantarle, haciendo canciones de "estilo libre" cada vez que puede. "Es increíble, es un bebé feliz".

El próximo 2023, Rihanna volverá a ocupar las primeras planas de los medios de comunicación a nivel mundial cuando presente su espectáculo del medio tiempo en Super Bowl, dónde ella será la artista principal.