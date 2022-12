Adele apoya a la Selección de Inglaterra "en silencio" para cuidar su voz

La fuente reveló que, si pudiera, Adele estaría gritando alentando a la Selección Inglesa, pero se está conteniendo para cuidar sus cuerdas vocales, lo cual significa para ella todo un sacrificio.

Recientemente se afirmó que The Colosseum en el Caesars Palace había instalado un sistema complejo para garantizar la mejor calidad posible del aire en el lugar en un intento por ayudar a la cantante de 34 años de edad quien se sometió a una cirugía en sus cuerdas vocales en 2011, para proteger su voz.

Adele (Getty Images )

“Han tenido sistemas complejos instalados antes, pero este realmente está en otro nivel. El sistema funciona combinando deshumidificadores, unidades de purificación, dispersión de moléculas de agua y ventiladores de enfriamiento en la sala de preparación y luego guiando ese aire alrededor del escenario cuando actúa. Adele está recibiendo el mejor aire posible para proteger su voz”, detalló una fuente.

La intérprete de éxitos como Hello, Someone like you y Rolling in the deep tuvo que cancelar el primer plan de presentarse en una residencia en Las Vegas porque las condiciones no eran las adecuadas. Ahora que finalmente lo logró, la cantante está teniendo un gran éxito con el espectáculo Weekends with Adele, que debutó el pasado 18 de noviembre y se extenderá cada fin de semana hasta el 23 de marzo de 2023.

¿Se casará Adele en 2023 con su novio Rich Paul? (Getty Images)

El show ha sido –además– el escenario ideal para demostrar lo enamorada que está Adele de su novio Rich Paul , a quien besó en el primer concierto de la residencia . “Nunca me había enamorado así. Estoy obsesionada con él”, declaró la cantante en una reciente entrevista con la edición inglesa de la revista ELLE, por lo que es probable que pronto lleguen al altar .