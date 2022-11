Muere Mickey Kuhn, último actor vivo de ‘Lo que el viento se llevó’

¿En qué otras películas actuó Mickey Kuhn?

En la pantalla grande también actuó en dos producciones de James Stewart: Magic Town (1947) y Broken Arrow (1950), así como I Want a Divorce (1940), One Foot in Heaven (1941), A Tree Grows in Brooklyn (1945), El viento que busca (1946), Gran conquista (1947) y Escena del crimen (1949).

Mickey Kuhn. (Vince Bucci/Getty Images)

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Theodore Matthew Michael Kuhn Jr. nació el 21 de septiembre de 1932, en Waukegan, Illinois. Él y su familia se mudaron a Los Ángeles, donde su papá trabajó como cortador de carne para Safeway. A los dos años, apareció en Change of Heart (1934), protagonizada por Janet Gaynor.

“Una señora detuvo a mi madre y dijo que Fox Studio estaba buscando bebés gemelos para una película que estaban filmando”, dijo en una entrevista de 2008 para el sitio web Films of the Golden Age.

Poco después, él y su mamá fueron al casting de Lo que el viento se llevó. Había “entre 60 y 80 niños y adultos en la oficina de casting”, recordó.

“Empecé a llorar y quería irme, pero mamá dijo que subiera y le diera mi nombre a la señora del escritorio. Si en 10 minutos no me hubieran llamado, entonces nos iríamos. Me acerqué a la dama y le dije: ‘Soy Mickey Kuhn’. Ella dijo: ‘Mickey, te hemos estado esperando’. Y luego a los demás que esperaban: ‘Gracias, hemos seleccionado el papel. Pueden irse todos’”.